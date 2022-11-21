***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.11.2022 09:41
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 14/11/2022- 18/11/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081251
BIST
11:514.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,33
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
11:5118,6273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
11:5119,1017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1333
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0886
11:511.042,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,64
|Açılış
|: 1.042,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,11
BIST En Aktif Hisseler11:51
|OBASE
|28,16
|30.777.704
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|23.172.002
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.308.922
|% 10,00
|
|OZRDN
|17,84
|32.005.476
|% 9,99
|
|BRKSN
|18,06
|2.839.252
|% 9,99
|
|SASA
|135,90
|176.282.549
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|3.133.602
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|126.879.799
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|18.093.656
|% -9,93
|
|KONTR
|187,00
|2.030.967.284
|% 7,04
|
|THYAO
|106,90
|1.724.574.917
|% 0,28
|
|ASELS
|40,54
|1.122.859.657
|% 2,06
|
|EKGYO
|5,64
|1.063.249.828
|% 2,73
|
|PETKM
|15,18
|1.043.740.690
|% 1,20
|
|EKGYO
|5,64
|1.063.249.828
|% 2,73
|
|SKBNK
|2,42
|339.195.066
|% -0,41
|
|ALBRK
|3,45
|481.191.364
|% 0,00
|
|ADESE
|1,37
|141.818.257
|% 2,24
|
|TSKB
|3,40
|281.724.996
|% 0,59
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6176
|18,6273
|% 0,10
|
|Euro
|19,0957
|19,1017
|% -0,69
|
|Sterlin
|21,9411
|22,0511
|% -0,48
|
|Frank
|19,4051
|19,5220
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9392
|4,9639
|% 0,05
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.043
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.963
|7.079
|-52,00
|
|Yarım
|3.382
|3.461
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.730
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,76
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|-0,42
|