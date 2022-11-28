***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.11.2022 11:22
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 21/11/2022- 25/11/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082529
BIST
15:374.956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 82,11
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:3718,6308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
15:3719,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1065
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
15:371.052,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.052,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:37
|IDEAS
|44,00
|18.819.100
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|43.163.172
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.998.039
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|112.196.961
|% 10,00
|
|TGSAS
|22,90
|20.796.004
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,71
|45.234.411
|% -7,48
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|IHAAS
|88,45
|61.359.826
|% -7,04
|
|PNLSN
|38,88
|200.572.402
|% -6,94
|
|THYAO
|116,40
|7.649.562.036
|% 2,28
|
|PETKM
|18,22
|4.184.725.610
|% 5,01
|
|EREGL
|42,30
|3.752.673.370
|% 1,00
|
|ASELS
|48,70
|3.386.142.555
|% 1,04
|
|KOZAL
|336,90
|3.064.227.055
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,79
|1.115.220.522
|% 5,28
|
|EKGYO
|6,85
|2.054.518.757
|% -0,87
|
|ISCTR
|10,56
|2.971.774.349
|% 3,02
|
|YKBNK
|11,96
|2.757.431.883
|% 4,45
|
|PETKM
|18,22
|4.184.725.610
|% 5,01
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6281
|18,6308
|% -0,02
|
|Euro
|19,5089
|19,5131
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,4585
|22,5711
|% -0,07
|
|Frank
|19,6617
|19,7801
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,02
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|0,96
|
|Cumhuriyet
|7.010
|7.116
|1,00
|
|Tam
|7.035
|7.092
|-17,00
|
|Yarım
|3.412
|3.467
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.733
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,40
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|-2,50
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52SARKY
Yüzde 7.91 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 740, 490 adet işlem
-
15:51SELVA
Yüzde 7.09 oranında artışla 13.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 882, 519 adet işlem
-
15:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, YKBNK, GARAN
-
15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 15 artarak (% 1.73 ) 4, 354
-
15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, TGSAS, PRKAB, DENGE, MSGYO, ALFAS, VANGD, SMART, PCILT, TETMT