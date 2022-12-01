***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.12.2022 09:55
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 30.11.2022 vade tarihli DAX Endeksi varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablolardan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083368
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
0
En Düşük
0
17:5918,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6584
En Düşük
18,5805
17:5919,4951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0976
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,5220
En Düşük
19,3596
17:591.067,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.067,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,51
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AGESA
|41,18
|246.569.528
|% 0,00
|
|ADESE
|1,73
|270.815.016
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,40
|507.754.294
|% 0,00
|
|AKCNS
|62,95
|108.624.962
|% 0,00
|
|ALGYO
|74,40
|77.345.171
|% 0,00
|
|AGESA
|41,18
|246.569.528
|% 0,00
|
|ADESE
|1,73
|270.815.016
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,40
|507.754.294
|% 0,00
|
|AKCNS
|62,95
|108.624.962
|% 0,00
|
|ALGYO
|74,40
|77.345.171
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 0,00
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% 0,00
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 0,00
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 0,00
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,00
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6347
|18,6403
|% 0,05
|
|Euro
|19,4783
|19,4951
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,4851
|22,5978
|% 0,42
|
|Frank
|19,6758
|19,7944
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|11,96
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.068
|7,37
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.122
|7.191
|36,00
|
|Yarım
|3.454
|3.516
|18,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.757
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,08
|
|B. Petrol
|86,46
|86,46
|-0,51
|