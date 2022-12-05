***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.12.2022 09:53
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 28/11/2022- 02/12/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084154
BIST
18:054.963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
0
En Düşük
0
18:0518,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
18:0519,6983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0690
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
18:051.079,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.079,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|5,60
|775.820.994
|% 0,00
|
|AGHOL
|101,00
|181.328.280
|% 0,00
|
|AKCNS
|61,05
|86.680.097
|% 0,00
|
|ALMAD
|6,53
|132.671.663
|% 0,00
|
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,60
|775.820.994
|% 0,00
|
|AGHOL
|101,00
|181.328.280
|% 0,00
|
|AKCNS
|61,05
|86.680.097
|% 0,00
|
|ALMAD
|6,53
|132.671.663
|% 0,00
|
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 0,00
|
|THYAO
|128,30
|9.899.539.117
|% 0,00
|
|ASELS
|47,04
|6.830.046.490
|% 0,00
|
|KOZAL
|392,00
|6.817.812.996
|% 0,00
|
|EREGL
|41,42
|5.747.321.357
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|870.933.616
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,44
|2.717.957.873
|% 0,00
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,76
|3.265.286.721
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6304
|18,6384
|% 0,02
|
|Euro
|19,6810
|19,6983
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,8926
|23,0074
|% 0,32
|
|Frank
|19,8385
|19,9580
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|5,10
|
|Altın Gr.
|1.081
|1.081
|4,21
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.223
|7.289
|15,00
|
|Yarım
|3.503
|3.563
|7,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.781
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,92
|0,05
|
|B. Petrol
|85,96
|85,96
|0,39
|