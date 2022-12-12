***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.12.2022 09:51
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 05/12/2022- 09/12/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086537
BIST
15:405.190
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 184,50
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
15:4018,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
15:4019,6955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0604
|Açılış
|: 19,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
15:401.074,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.074,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler15:39
|HUNER
|14,09
|76.155.226
|% 9,99
|
|POLTK
|1.272,60
|26.892.214
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|3.113.792
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|47.593.433
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.567.018
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|115.133.279
|% -6,84
|
|IDEAS
|47,90
|60.411.700
|% -5,71
|
|MRGYO
|4,92
|70.702.939
|% -4,65
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,30
|7.961.661.359
|% 1,63
|
|SAHOL
|41,00
|7.180.581.113
|% 2,24
|
|ASELS
|57,00
|5.345.188.132
|% 6,54
|
|YKBNK
|11,67
|4.028.794.017
|% 2,82
|
|EREGL
|41,50
|3.860.674.721
|% 2,47
|
|EKGYO
|7,78
|3.682.881.750
|% 2,91
|
|YKBNK
|11,67
|4.028.794.017
|% 2,82
|
|SKBNK
|2,82
|962.598.759
|% 6,02
|
|ISCTR
|11,20
|3.277.013.180
|% 5,96
|
|TSKB
|4,22
|1.198.712.658
|% 6,57
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6420
|18,6470
|% 0,03
|
|Euro
|19,6890
|19,7016
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,8548
|22,9695
|% 0,33
|
|Frank
|19,9276
|20,0477
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9405
|4,9652
|% -0,03
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-4,77
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|7.206
|7.314
|-17,00
|
|Tam
|7.243
|7.291
|26,00
|
|Yarım
|3.508
|3.564
|12,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.782
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,01
|14,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,54
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54RALYH
Yüzde 9.59 oranında artışla 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 872, 830 adet işlem
-
15:53VAKBN
Yüzde 7.46 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 477, 103 adet işlem
-
15:52ANGEN
Yüzde 7.51 oranında artışla 48.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 650, 256 adet işlem
-
15:51KOZAL
Yüzde 8.65 oranında artışla 461.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 799, 948 adet işlem
-
15:50XU100
Endeks 5, 195 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 79 üstünde . İşlem hacmi 96, 041.00 milyon TL de