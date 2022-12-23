***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.12.2022 09:59
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz ekli tablodaki varantların dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsaların tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem sıraları belirtilen tarihte kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089353
BIST
14:085.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -22,96
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
14:0818,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
14:0819,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0645
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
14:081.080,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,43
|Açılış
|: 1.080,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler14:06
|TERA
|12,10
|134.637
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|59.073.079
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.462.851
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.245.728
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.783.077
|% 9,96
|
|UZERB
|189,00
|405.763
|% -10,00
|
|OTTO
|95,00
|1.537.755
|% -9,52
|
|BTCIM
|45,08
|173.632.017
|% -8,00
|
|HEKTS
|40,60
|548.619.381
|% -7,64
|
|KSTUR
|344,90
|181.953
|% -7,28
|
|THYAO
|141,80
|3.380.375.567
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,46
|2.582.616.215
|% -0,27
|
|KOZAL
|581,70
|2.182.696.542
|% 3,28
|
|ENKAI
|28,30
|2.051.972.519
|% 1,36
|
|EKGYO
|8,33
|1.988.361.838
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,33
|1.988.361.838
|% 0,24
|
|SKBNK
|3,16
|540.896.640
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,15
|1.953.667.730
|% 2,18
|
|YKBNK
|12,19
|1.746.603.775
|% 0,99
|
|KRDMD
|18,46
|2.582.616.215
|% -0,27
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6824
|18,6844
|% 0,12
|
|Euro
|19,8399
|19,8560
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,4985
|22,6113
|% 0,47
|
|Frank
|20,0049
|20,1254
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9520
|4,9768
|% 0,13
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,88
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.290
|7.342
|24,00
|
|Yarım
|3.530
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|2,10
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
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14:21AYES
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 61.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 658 adet işlem
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14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 96 kaybederek (% -0.53 ) 5, 852
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14:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, ISCTR
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14:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, UZERB, OTTO
-
14:20XU100
Endeks 5, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 47, 563.00 milyon TL de