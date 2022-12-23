***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.12.2022 12:19
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A
.Ş. tarafından ihraç edilen 22.12.2022 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089387
BIST
12:065.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -17,17
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
12:0618,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
12:0619,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
12:061.079,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,71
|Açılış
|: 1.079,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler12:06
|TERA
|12,10
|106.819
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|19.986.695
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|57.561.961
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.283.489
|% 9,96
|
|VKING
|24,34
|993.900
|% 9,94
|
|BTCIM
|44,34
|114.084.498
|% -9,51
|
|HEKTS
|40,80
|409.935.962
|% -7,19
|
|IDEAS
|43,02
|16.173.665
|% -6,96
|
|BRKO
|4,20
|1.306.145
|% -6,87
|
|SASA
|117,20
|319.693.883
|% -6,24
|
|THYAO
|142,80
|2.768.756.002
|% 0,49
|
|KRDMD
|18,67
|1.971.411.147
|% 0,86
|
|KOZAL
|593,90
|1.782.188.552
|% 5,45
|
|ENKAI
|28,90
|1.590.206.321
|% 3,51
|
|ASELS
|58,45
|1.475.807.980
|% 0,60
|
|EKGYO
|8,23
|1.114.022.931
|% -0,96
|
|KRDMD
|18,67
|1.971.411.147
|% 0,86
|
|YKBNK
|12,19
|1.140.551.523
|% 0,99
|
|SKBNK
|3,16
|290.219.199
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,05
|1.080.990.391
|% 1,40
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6814
|18,6862
|% 0,13
|
|Euro
|19,8130
|19,8267
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,4570
|22,5696
|% 0,28
|
|Frank
|19,9999
|20,1204
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9548
|4,9797
|% 0,19
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|5,08
|
|Cumhuriyet
|7.250
|7.360
|-29,00
|
|Tam
|7.288
|7.340
|22,00
|
|Yarım
|3.530
|3.588
|10,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.794
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|0,14
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|1,49
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21BRYAT
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 1, 237.80 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 812 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 3 kaybederek (% -0.31 ) 5, 865
-
12:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, KRDMD
-
12:20XU100
Endeks 5, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 34, 600.00 milyon TL de
-
12:20OZGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 402, 156 adet işlem