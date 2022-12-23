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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

23.12.2022 12:19
***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A
.Ş. tarafından ihraç edilen 22.12.2022 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089387


BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TERA 12,10 106.819 % 10,00  
AHGAZ 79,85 19.986.695 % 9,99  
PLTUR 19,49 57.561.961 % 9,99  
BRKVY 27,60 3.283.489 % 9,96  
VKING 24,34 993.900 % 9,94  
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12:06 Alış Satış %  
Dolar 18,6814 18,6862 % 0,13  
Euro 19,8130 19,8267 % 0,14  
Sterlin 22,4570 22,5696 % 0,28  
Frank 19,9999 20,1204 % 0,21  
Riyal 4,9548 4,9797 % 0,19  
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12:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 5,04  
Altın Gr. 1.080 1.080 5,08  
Cumhuriyet 7.250 7.360 -29,00  
Tam 7.288 7.340 22,00  
Yarım 3.530 3.588 10,00  
Çeyrek 1.770 1.794 6,00  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 0,18  
Gümüş Gr. 14,26 14,28 0,14  
B. Petrol 82,47 82,47 1,49  
Seans Raporu 12:06
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