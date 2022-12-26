***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.12.2022 19:27
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 19/12/2022- 23/12/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089723
BIST
18:055.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 49,30
|Açılış
|: 5.517
|
|Önceki Kapanış
|: 5.455
|
5.549
En Düşük
5.480
18:0518,6531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0265
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7961
En Düşük
18,6065
18:0519,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0884
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9444
En Düşük
19,7844
18:051.079,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.079,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079,77
|
1.087,21
En Düşük
1.076,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|13,31
|10.487.189
|% 10,00
|
|YESIL
|5,39
|57.587.068
|% 10,00
|
|NATEN
|201,30
|86.493.575
|% 10,00
|
|BRKVY
|30,36
|4.500.870
|% 10,00
|
|CMBTN
|574,30
|54.915.420
|% 10,00
|
|IMASM
|270,00
|61.443.365
|% -10,00
|
|UZERB
|170,10
|2.145.575
|% -10,00
|
|KONTR
|153,10
|359.640.792
|% -8,54
|
|OZSUB
|20,82
|69.267.642
|% -8,12
|
|ALFAS
|298,20
|427.139.910
|% -6,64
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|THYAO
|145,00
|6.301.883.747
|% 2,26
|
|ASELS
|59,20
|4.652.320.500
|% 2,07
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|YKBNK
|12,10
|2.786.528.921
|% -0,08
|
|DOHOL
|10,55
|2.230.419.944
|% 5,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6515
|18,6531
|% -0,14
|
|Euro
|19,8203
|19,9253
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,4590
|22,5716
|% 0,10
|
|Frank
|19,9508
|20,0710
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9507
|4,9755
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.799
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.079
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|7.285
|7.395
|5,00
|
|Tam
|7.321
|7.372
|54,00
|
|Yarım
|3.545
|3.610
|32,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|3,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58EUYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 077 adet işlem
-
17:57PAMEL
Yüzde 4.33 oranında artışla 248.00 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 998 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 65 artarak (% 1.16 ) 4, 861
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, PENTA, TERA, UMPAS, VKING, YESIL, BRKO, CMBTN, ADEL, YYAPI
-
17:56
ADEL, PSDTC, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında