***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.12.2022 12:10
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz ekli tablodaki varantların dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsaların tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem sıraları belirtilen tarihte kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091391
BIST
14:575.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 77,53
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.558
En Düşük
5.511
14:5718,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
14:5719,9907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
14:571.094,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.094,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler14:57
|TERA
|19,48
|3.113.235
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.780.635
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|380.610.022
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|68.389.824
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,82
|328.415.598
|% -6,50
|
|ASELS
|62,20
|7.172.715.013
|% 5,78
|
|TUPRS
|536,40
|4.190.785.071
|% 5,90
|
|THYAO
|143,60
|3.968.875.061
|% 0,91
|
|PETKM
|20,34
|3.217.365.807
|% 2,42
|
|ENKAI
|33,52
|2.829.893.479
|% -1,82
|
|EKGYO
|8,82
|2.692.027.084
|% 2,32
|
|DOHOL
|10,55
|2.100.029.424
|% 4,04
|
|YKBNK
|11,98
|2.052.934.840
|% -0,17
|
|PETKM
|20,34
|3.217.365.807
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,05
|1.938.409.349
|% 1,01
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7136
|18,7194
|% 0,08
|
|Euro
|19,9806
|19,9907
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,4711
|22,5838
|% -0,16
|
|Frank
|20,2104
|20,3322
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9604
|4,9853
|% 0,01
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,29
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.373
|7.423
|-10,00
|
|Yarım
|3.570
|3.628
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|0,12
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:12AKSGY
Yüzde 8.96 oranında artışla 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 184, 645 adet işlem
-
15:11INVEO
Yüzde 6.35 oranında artışla 31.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 292, 092 adet işlem
-
15:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 4 artarak (% 1.78 ) 6, 021
-
15:10XU100
Endeks 5, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 70, 237.00 milyon TL de
-
15:10PRKME
Yüzde 4.78 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 248, 800 adet işlem