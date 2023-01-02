***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.01.2023 09:55
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 26/12/2022- 30/12/2022 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091821
BIST
11:015.610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 100,43
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.613
En Düşük
5.568
11:0118,7317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:0120,0164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0112
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:011.098,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.098,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:01
|BFREN
|4.323,00
|14.871.120
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|53.802.110
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.378.949
|% 9,99
|
|EGEEN
|6.795,90
|382.229.134
|% 9,74
|
|AKCNS
|66,00
|61.394.896
|% 6,62
|
|BTCIM
|39,62
|8.247.573
|% -4,99
|
|ATEKS
|107,50
|3.174.015
|% -3,07
|
|ADEL
|109,30
|9.209.709
|% -2,84
|
|TTRAK
|642,50
|94.186.975
|% -2,65
|
|SASA
|107,90
|66.197.552
|% -1,91
|
|ASELS
|63,95
|2.080.366.627
|% 2,90
|
|THYAO
|143,80
|1.864.364.828
|% 2,06
|
|TCELL
|39,70
|1.506.851.980
|% 4,80
|
|TTKOM
|26,38
|1.274.693.774
|% 7,41
|
|EKGYO
|8,96
|1.248.789.047
|% 2,63
|
|EKGYO
|8,96
|1.248.789.047
|% 2,63
|
|TTKOM
|26,38
|1.274.693.774
|% 7,41
|
|KRDMD
|18,41
|873.551.973
|% 2,33
|
|ISCTR
|12,95
|605.004.448
|% 1,41
|
|SKBNK
|3,11
|126.346.999
|% 1,63
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7240
|18,7317
|% 0,16
|
|Euro
|19,9904
|20,0164
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5222
|22,6351
|% -0,08
|
|Frank
|20,1886
|20,3103
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9667
|4,9916
|% 0,12
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,54
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
11:01
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11:16
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