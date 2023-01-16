***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.01.2023 10:44
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 09/01/2023- 13/01/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102451
BIST
10:365.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,28
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.050
En Düşük
4.981
10:3618,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,8094
En Düşük
18,7572
10:3620,3655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0146
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,4474
En Düşük
20,3073
10:361.157,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.157,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,68
BIST En Aktif Hisseler10:36
|SDTTR
|75,35
|332.053.695
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|18.339.222
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.300.919
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.203.815
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,48
|796.219.016
|% -8,23
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|TERA
|22,08
|7.084.443
|% -4,99
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|135,50
|1.105.282.478
|% 0,59
|
|ASELS
|56,20
|824.190.626
|% 1,72
|
|ODAS
|8,48
|796.219.016
|% -8,23
|
|YKBNK
|9,49
|715.031.475
|% 3,04
|
|EREGL
|40,36
|666.303.694
|% 0,00
|
|ODAS
|8,48
|796.219.016
|% -8,23
|
|YKBNK
|9,49
|715.031.475
|% 3,04
|
|EKGYO
|7,93
|508.725.549
|% 0,63
|
|SKBNK
|2,71
|120.927.158
|% 3,04
|
|ISCTR
|11,14
|440.063.141
|% 3,15
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7816
|18,7954
|% 0,07
|
|Euro
|20,3560
|20,3655
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,8984
|23,0133
|% -0,05
|
|Frank
|20,2001
|20,3217
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,06
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-4,30
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.856
|7.932
|122,00
|
|Yarım
|3.828
|3.881
|59,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.941
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,68
|14,71
|0,05
|
|B. Petrol
|84,65
|84,65
|-0,63
|