***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.01.2023 06:23
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 16/01/2023- 20/01/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103601
BIST
11:085.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 52,02
|Açılış
|: 5.514
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.551
En Düşük
5.502
11:0818,8077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8424
En Düşük
18,7516
11:0820,5096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0959
|Açılış
|: 20,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,5880
En Düşük
20,3810
11:081.160,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.160,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.160,38
BIST En Aktif Hisseler11:06
|IDGYO
|4,40
|8.639.824
|% 10,00
|
|ONCSM
|66,15
|2.561.725
|% 9,98
|
|EYGYO
|22,06
|264.930.043
|% 9,97
|
|SOKE
|16,02
|642.211.165
|% 9,95
|
|ASUZU
|193,90
|205.905.969
|% 8,93
|
|HEKTS
|36,22
|202.374.019
|% -5,43
|
|SASA
|114,00
|321.614.702
|% -5,39
|
|SAMAT
|23,20
|9.326.233
|% -5,00
|
|BFREN
|5.013,90
|11.444.062
|% -4,30
|
|PRDGS
|9,01
|19.472.534
|% -4,25
|
|THYAO
|154,70
|2.352.518.436
|% 1,18
|
|AKBNK
|19,25
|1.486.144.410
|% 2,89
|
|KOZAL
|602,20
|1.485.809.307
|% 2,87
|
|ASELS
|63,20
|1.400.612.315
|% 1,20
|
|PETKM
|18,61
|1.356.862.445
|% -0,53
|
|EKGYO
|8,75
|953.515.022
|% 1,39
|
|YKBNK
|10,52
|1.003.387.515
|% 3,44
|
|AKBNK
|19,25
|1.486.144.410
|% 2,89
|
|PETKM
|18,61
|1.356.862.445
|% -0,53
|
|SKBNK
|3,02
|174.532.343
|% 2,03
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8035
|18,8102
|% 0,01
|
|Euro
|20,4937
|20,5064
|% 0,45
|
|Sterlin
|23,2773
|23,3941
|% 0,16
|
|Frank
|20,4067
|20,5296
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9929
|5,0180
|% -0,03
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-7,03
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.162
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|7.855
|7.974
|12,00
|
|Tam
|7.882
|7.936
|-52,00
|
|Yarım
|3.849
|3.883
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.925
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,51
|87,51
|-0,12
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:21XU100
Endeks 5, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 594.00 milyon TL de
-
11:21GUBRF
Yüzde 9.06 oranında artışla 367.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 811 adet işlem
-
11:19BAGFS
Yüzde 4.03 oranında artışla 37.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 246, 475 adet işlem
-
11:18GZNMI
Yüzde 6.70 oranında artışla 16.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 941, 275 adet işlem
-
11:17BEYAZ
Yüzde 5.97 oranında artışla 28.74 lira fiyatla işlem gören hissede 591, 611 adet işlem