***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.02.2023 09:32
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14/02/2023 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 306 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 15/02/2023 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113323
BIST
11:444.939
En Yüksek
|Değişim
|: 9,63%
|| 433,66
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.940
En Düşük
4.505
11:4418,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:4420,2251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0107
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:441.112,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -11,51
|Açılış
|: 1.112,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:42
|KRDMD
|17,49
|380.832.410
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|847.547.038
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,47
|5.603.663
|% 10,00
|
|IZMDC
|4,95
|38.437.226
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|445.899.492
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|COSMO
|82,40
|299.936
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|THYAO
|139,90
|2.714.165.890
|% 9,98
|
|ASELS
|58,00
|1.908.936.897
|% 9,54
|
|EREGL
|41,32
|1.203.646.122
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,50
|1.150.126.332
|% 9,77
|
|SISE
|42,70
|1.015.399.879
|% 9,99
|
|YKBNK
|8,92
|581.368.245
|% 9,72
|
|BSOKE
|6,05
|374.354.291
|% 5,22
|
|EKGYO
|7,20
|406.651.126
|% 9,92
|
|AKBNK
|16,17
|847.547.038
|% 10,00
|
|AKGRT
|3,03
|141.460.189
|% 5,21
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8482
|18,8508
|% 0,09
|
|Euro
|20,2218
|20,2318
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,7165
|22,8305
|% -0,64
|
|Frank
|20,3314
|20,4539
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0076
|5,0327
|% 0,06
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-21,71
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,20
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.552
|7.615
|-103,00
|
|Yarım
|3.690
|3.726
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.863
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,03
|-0,21
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-1,24
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:53XU100
Endeks 4, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 9, 64 üstünde . İşlem hacmi 23, 384.00 milyon TL de
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TOASO, ALARK
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, HEKTS
-
11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 394, 98 artarak (% 9.80 ) 4, 423
-
11:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, BRKO, AKBNK, UMPAS, ARCLK, NIBAS, HLGYO, KLKIM, MGROS, THYAO