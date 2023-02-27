***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.02.2023 11:34
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 20/02/2023- 24/02/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117036
BIST
16:095.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 76,55
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:0918,8886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:0919,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0290
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:091.100,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.100,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:07
|BFREN
|5.237,10
|101.267.036
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.641.476
|% 9,99
|
|GENTS
|6,40
|45.108.214
|% 9,97
|
|SOKE
|14,45
|212.743.728
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|708.722.045
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,40
|10.334.259
|% -6,09
|
|ANSGR
|16,24
|15.466.579
|% -5,75
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|THYAO
|141,00
|5.720.499.885
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,84
|4.730.989.433
|% 2,08
|
|KRDMD
|21,86
|3.312.857.867
|% -2,76
|
|ASTOR
|39,06
|3.061.924.157
|% 7,31
|
|EREGL
|43,60
|2.945.038.125
|% -1,45
|
|EKGYO
|8,84
|4.730.989.433
|% 2,08
|
|YKBNK
|9,34
|1.427.352.158
|% 2,64
|
|KRDMD
|21,86
|3.312.857.867
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,68
|2.403.435.738
|% 4,51
|
|BUCIM
|7,76
|837.105.080
|% -2,39
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8828
|18,8883
|% 0,07
|
|Euro
|19,9262
|19,9340
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,5664
|22,6796
|% 0,41
|
|Frank
|20,0002
|20,1207
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0188
|5,0439
|% -0,01
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|0,78
|
|Cumhuriyet
|7.452
|7.565
|-14,00
|
|Tam
|7.491
|7.542
|-82,00
|
|Yarım
|3.660
|3.691
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,69
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-0,34
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 26 artarak (% 1.41 ) 5, 641
-
16:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
16:21XU100
Endeks 5, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 61, 986.00 milyon TL de
-
16:20FLAP
Yüzde 9.10 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 002, 336 adet işlem
-
16:19TUKAS
Yüzde 4.58 oranında artışla 18.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 768, 162 adet işlem