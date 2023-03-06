***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.03.2023 12:03
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 27/02/2023- 03/03/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120344
BIST
14:245.330
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 117,46
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.334
En Düşük
5.222
14:2418,9011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:2420,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:241.123,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,20
|Açılış
|: 1.123,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:24
|BVSAN
|46,20
|57.332.886
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.268.869
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.670.585
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|400.040.736
|% -9,99
|
|GWIND
|17,84
|45.493.111
|% -4,85
|
|SELGD
|6,66
|4.039.656
|% -4,72
|
|KMPUR
|109,20
|217.520.080
|% -4,71
|
|KGYO
|31,64
|23.906.413
|% -4,12
|
|EREGL
|43,72
|4.713.929.155
|% -0,59
|
|KRDMD
|20,72
|2.142.221.278
|% -1,43
|
|TUPRS
|626,30
|2.137.734.603
|% 2,59
|
|THYAO
|140,50
|2.118.832.399
|% 1,30
|
|AKBNK
|18,02
|2.040.296.517
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,25
|1.754.978.293
|% 3,96
|
|EKGYO
|8,21
|1.229.239.538
|% 1,48
|
|ISCTR
|12,42
|1.399.577.719
|% 5,34
|
|AKBNK
|18,02
|2.040.296.517
|% 3,50
|
|EREGL
|43,72
|4.713.929.155
|% -0,59
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8981
|18,9011
|% 0,06
|
|Euro
|20,0952
|20,1003
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6153
|22,7287
|% -0,30
|
|Frank
|20,1243
|20,2455
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0204
|5,0455
|% 0,05
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,48
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.125
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|7.602
|7.716
|-12,00
|
|Tam
|7.640
|7.687
|44,00
|
|Yarım
|3.733
|3.762
|22,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.881
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-1,36
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:39ISSEN
Yüzde 6.00 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 263 adet işlem
-
14:38MEPET
Yüzde 9.30 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 480, 777 adet işlem
-
14:37ASTOR
Yüzde 9.18 oranında artışla 44.00 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 603, 222 adet işlem
-
14:36XU100
Endeks 5, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 47, 539.00 milyon TL de
-
14:36NTGAZ
Yüzde 5.24 oranında artışla 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 807 adet işlem