***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.03.2023 09:59
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 06/03/2023- 10/03/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123265
BIST
15:475.301
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -83,94
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:4718,9927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:4720,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1196
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:471.157,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 17,41
|Açılış
|: 1.157,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.159,07
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:47
|GOKNR
|14,64
|24.360.184
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.419.974
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.589.032
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.484.562
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.072.416
|% 9,96
|
|EMKEL
|8,39
|15.141.399
|% -9,98
|
|PENTA
|31,10
|391.227.402
|% -9,59
|
|DEVA
|47,08
|114.617.425
|% -9,20
|
|CANTE
|60,25
|208.030.317
|% -9,19
|
|VANGD
|6,70
|13.813.737
|% -8,84
|
|ASTOR
|53,65
|4.017.129.223
|% 2,78
|
|EREGL
|40,18
|3.163.976.196
|% -1,42
|
|ISCTR
|14,05
|3.071.843.043
|% -3,50
|
|SASA
|116,30
|2.796.174.045
|% 4,40
|
|THYAO
|135,80
|2.364.629.391
|% -2,09
|
|ISCTR
|14,05
|3.071.843.043
|% -3,50
|
|YKBNK
|11,09
|2.066.934.630
|% -6,49
|
|EKGYO
|8,02
|1.340.465.594
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,45
|336.717.917
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,67
|2.070.168.097
|% -4,35
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9553
|18,9927
|% 0,13
|
|Euro
|20,2964
|20,3018
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,8509
|22,9655
|% 0,48
|
|Frank
|20,7392
|20,8642
|% 1,15
|
|Riyal
|5,0384
|5,0637
|% 0,03
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|31,49
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|16,70
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.837
|7.886
|256,00
|
|Yarım
|3.829
|3.859
|125,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,55
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-3,75
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02TSKB
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 282, 698 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 34 kaybederek (% -1.64 ) 5, 833
-
16:01XU100
Endeks 5, 297 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 63 altında . İşlem hacmi 53, 843.00 milyon TL de
-
16:01SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 878, 817 adet işlem
-
15:59PSDTC
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 134 adet işlem