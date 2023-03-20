***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.03.2023 10:21
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 13/03/2023- 17/03/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126156
BIST
13:455.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -45,96
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:4519,0157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:4520,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0849
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3549
En Düşük
20,2229
13:451.208,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -8,06
|Açılış
|: 1.208,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:40
|CLEBI
|545,70
|50.750.379
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|795.589.381
|% 9,99
|
|FENER
|58,20
|46.006.809
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.611.875
|% 9,88
|
|MEPET
|4,68
|17.536.279
|% 9,86
|
|MARKA
|9,54
|4.052.773
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,22
|961.506.970
|% -9,16
|
|SRVGY
|156,60
|8.978.273
|% -8,04
|
|BTCIM
|36,52
|44.907.472
|% -7,78
|
|ONCSM
|113,80
|75.307.126
|% -7,48
|
|ASTOR
|61,80
|6.086.708.863
|% -4,78
|
|KOZAL
|22,16
|2.862.163.511
|% 7,78
|
|ISCTR
|14,25
|2.447.101.428
|% -3,19
|
|ASELS
|57,90
|2.013.212.396
|% 0,96
|
|THYAO
|127,80
|1.902.928.856
|% 1,03
|
|ISCTR
|14,25
|2.447.101.428
|% -3,19
|
|KOZAL
|22,16
|2.862.163.511
|% 7,78
|
|ASTOR
|61,80
|6.086.708.863
|% -4,78
|
|YKBNK
|10,22
|961.506.970
|% -9,16
|
|EKGYO
|6,90
|556.055.969
|% -2,54
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0117
|19,0156
|% 0,00
|
|Euro
|20,3350
|20,3502
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,1356
|23,2516
|% 0,20
|
|Frank
|20,4085
|20,5315
|% -0,21
|
|Riyal
|5,0461
|5,0714
|% -0,02
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|-6,84
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.215
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|8.159
|8.282
|20,00
|
|Tam
|8.172
|8.256
|270,00
|
|Yarım
|4.006
|4.040
|132,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.020
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,79
|13,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,04
|71,04
|-1,93
|