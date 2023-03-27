***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.03.2023 11:51
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 20/03/2023- 24/03/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128047
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,18
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
4.998
18:0519,0896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0386
|Açılış
|: 19,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
18:0520,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1169
|Açılış
|: 20,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
18:051.199,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -12,70
|Açılış
|: 1.199,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.193,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|12,32
|770.639.649
|% 10,00
|
|DGATE
|15,51
|20.876.319
|% 10,00
|
|MARTI
|3,74
|130.268.668
|% 10,00
|
|BVSAN
|72,70
|360.535.594
|% 9,98
|
|DGGYO
|46,08
|78.435.778
|% 9,98
|
|CANTE
|52,60
|318.326.723
|% -9,93
|
|KRSTL
|10,43
|91.938.358
|% -9,93
|
|GMTAS
|11,06
|424.127.435
|% -9,93
|
|EPLAS
|42,10
|60.704.662
|% -7,92
|
|ONCSM
|146,80
|51.718.042
|% -7,67
|
|ASTOR
|60,70
|4.149.178.364
|% -5,01
|
|EREGL
|37,38
|4.143.845.693
|% 0,75
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|GOKNR
|24,10
|2.588.355.734
|% -1,55
|
|EKGYO
|6,88
|1.242.831.890
|% -0,29
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KATMR
|1,32
|203.933.318
|% -2,94
|
|ISCTR
|13,62
|1.934.073.949
|% -1,66
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0862
|19,0896
|% 0,20
|
|Euro
|20,6113
|20,6192
|% 0,57
|
|Sterlin
|23,3716
|23,4888
|% 0,62
|
|Frank
|20,7372
|20,8621
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0669
|5,0924
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-24,95
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.199
|-13,45
|
|Cumhuriyet
|8.103
|8.225
|-92,00
|
|Tam
|8.121
|8.222
|-117,00
|
|Yarım
|3.981
|4.023
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.012
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|-0,14
|
|B. Petrol
|77,85
|77,85
|3,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TTKOM
Yüzde 5.23 oranında artışla 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 564, 577 adet işlem
-
17:58KLMSN
Yüzde 6.88 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 215 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 99 artarak (% 0.04 ) 5, 540
-
17:57XU100
Endeks 5, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 41, 027.00 milyon TL de
-
17:57BARMA
Yüzde 4.94 oranında artışla 16.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 197 adet işlem