***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.04.2023 10:39
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 03/04/2023- 07/04/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134564
BIST
10:304.999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 74,66
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.003
En Düşük
4.956
10:3019,2882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0514
|Açılış
|: 14,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4300
|
19,2882
En Düşük
19,2200
10:3021,0343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0414
|Açılış
|: 15,3572
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4678
|
21,0358
En Düşük
20,9377
10:301.236,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,80
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:30
|GESAN
|81,75
|569.229.015
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,88
|10.979.516
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,05
|47.964.489
|% 8,25
|
|KLKIM
|58,70
|29.753.613
|% 6,34
|
|IHGZT
|1,04
|7.947.555
|% 6,12
|
|ONCSM
|106,00
|62.716.088
|% -8,86
|
|DERHL
|5,35
|11.309.110
|% -6,63
|
|KRGYO
|17,66
|5.498.729
|% -5,05
|
|VANGD
|7,34
|5.433.155
|% -4,18
|
|DGGYO
|32,22
|5.957.713
|% -4,16
|
|KOZAL
|22,52
|1.090.165.913
|% 4,26
|
|ASTOR
|58,45
|648.320.519
|% 3,09
|
|THYAO
|128,80
|640.312.022
|% 1,10
|
|GESAN
|81,75
|569.229.015
|% 9,95
|
|EKGYO
|6,78
|448.309.607
|% 1,35
|
|EKGYO
|6,78
|448.309.607
|% 1,35
|
|KOZAL
|22,52
|1.090.165.913
|% 4,26
|
|IHLGM
|1,05
|47.964.489
|% 8,25
|
|IHLAS
|0,83
|30.837.491
|% 3,75
|
|SKBNK
|2,50
|79.890.124
|% 2,73
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2567
|19,2882
|% 0,27
|
|Euro
|21,0235
|21,0343
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,8495
|23,9692
|% 0,15
|
|Frank
|21,1841
|21,3118
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1198
|5,1455
|% 0,14
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-12,49
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.236
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|8.497
|8.625
|7,00
|
|Tam
|8.502
|8.573
|10,00
|
|Yarım
|4.152
|4.195
|5,00
|
|Çeyrek
|2.076
|2.097
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,34
|15,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,20
|85,20
|0,08
|