***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.04.2023 12:38
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş ‘nin 04/04/2023 itibariyle geçerli olan %600 bedelsiz sermaye artırımı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.2.4 maddesinde yer alan "Ayarlama" hükmü uyarınca Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş pay senetlerine (TUPRS) dayalı olarak Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 11/04/2023 tarihinde ihraç edilen Haziran vadeli varantların işleme koyma fiyatları (kullanım fiyatları) ve varant çarpanlarındaki değişiklikleri içeren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136192
BIST
12:445.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,79
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.097
12:4419,2935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
12:4421,0507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1205
|Açılış
|: 21,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0720
En Düşük
20,8745
12:441.243,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.243,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:42
|AGESA
|29,64
|44.515.385
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|35.908.835
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.770.401
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.282.423
|% -9,96
|
|VANGD
|7,01
|7.325.956
|% -6,41
|
|ONCSM
|119,90
|118.302.447
|% -6,25
|
|KRGYO
|16,41
|7.177.766
|% -6,23
|
|YYAPI
|3,08
|139.803.938
|% -5,52
|
|GESAN
|81,45
|2.532.974.374
|% -0,37
|
|THYAO
|132,70
|2.135.860.217
|% -0,60
|
|EREGL
|36,10
|1.863.320.413
|% 0,61
|
|OYAKC
|36,24
|1.678.625.292
|% 5,35
|
|KRDMD
|18,96
|1.302.990.573
|% 0,74
|
|EKGYO
|7,33
|1.149.666.979
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,05
|879.346.223
|% 0,80
|
|ZOREN
|5,10
|399.508.616
|% 4,51
|
|ISCTR
|12,11
|872.737.951
|% 0,41
|
|SKBNK
|2,52
|175.317.653
|% 1,20
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2889
|19,2929
|% 0,12
|
|Euro
|21,0508
|21,0590
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,9173
|24,0372
|% 0,52
|
|Frank
|21,2430
|21,3709
|% 0,64
|
|Riyal
|5,1270
|5,1527
|% 0,11
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.004
|12,06
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|9,52
|
|Cumhuriyet
|8.484
|8.612
|34,00
|
|Tam
|8.542
|8.601
|22,00
|
|Yarım
|4.172
|4.209
|11,00
|
|Çeyrek
|2.086
|2.104
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|0,11
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|0,48
|