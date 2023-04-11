***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.04.2023 17:27
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11/04/2023 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 296 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 12/04/2023 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136473
BIST
18:055.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,94
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
18:0519,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0232
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
18:0521,0289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0987
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0904
En Düşük
20,8745
18:051.243,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.243,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2859
|19,2923
|% 0,12
|
|Euro
|21,0244
|21,0289
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,8819
|24,0017
|% 0,37
|
|Frank
|21,2550
|21,3830
|% 0,69
|
|Riyal
|5,1266
|5,1523
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,60
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|8,00
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.531
|8.605
|26,00
|
|Yarım
|4.167
|4.210
|12,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.105
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|0,13
|
|B. Petrol
|85,19
|85,19
|1,01
|