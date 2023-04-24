***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.04.2023 10:11
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 17/04/2023- 20/04/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140396
BIST
15:145.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,65
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1419,4087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1421,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1362
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:141.236,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:12
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.492.745.613
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|24.922.788
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.050.530
|% 9,95
|
|SEKFK
|9,21
|54.018.702
|% 9,90
|
|IMASM
|41,70
|160.578.342
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,82
|273.671.050
|% -5,97
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|BURCE
|67,55
|45.194.069
|% -5,72
|
|AVGYO
|3,26
|15.385.535
|% -5,51
|
|THYAO
|135,80
|2.046.819.254
|% 1,34
|
|KOPOL
|41,24
|1.492.745.613
|% 9,97
|
|CVKMD
|163,70
|1.367.032.123
|% 7,63
|
|EREGL
|34,34
|1.331.812.558
|% -0,35
|
|KOZAL
|22,62
|1.029.738.599
|% -0,44
|
|EKGYO
|6,69
|513.584.475
|% -0,45
|
|ISCTR
|11,93
|809.453.081
|% 0,59
|
|YKBNK
|10,23
|655.664.460
|% 0,59
|
|AKBNK
|17,84
|1.024.244.963
|% 0,79
|
|KOZAL
|22,62
|1.029.738.599
|% -0,44
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4002
|19,4053
|% 0,02
|
|Euro
|21,3677
|21,3772
|% 0,62
|
|Sterlin
|24,0657
|24,1864
|% 0,01
|
|Frank
|21,7039
|21,8346
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1586
|5,1845
|% 0,03
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-0,23
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.238
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.951
|9.085
|-55,00
|
|Yarım
|4.371
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.186
|2.234
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|-0,15
|