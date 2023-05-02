***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.05.2023 10:36
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 24/04/2023- 28/04/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144121
BIST
13:264.557
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -61,37
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:2619,4700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0306
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:2621,3484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0196
|Açılış
|: 21,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:261.243,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.243,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:24
|GRTRK
|25,74
|6.229.106
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|67.198.942
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.647.042
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.100.285
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|29.189.079
|% 9,98
|
|KRTEK
|16,71
|14.486.511
|% -9,97
|
|EGSER
|25,28
|85.680.906
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.339.206
|% -9,97
|
|ESCOM
|23,32
|13.357.742
|% -9,96
|
|KAREL
|14,46
|53.267.009
|% -9,96
|
|THYAO
|127,70
|1.586.985.331
|% -0,08
|
|KOPOL
|48,66
|1.210.794.665
|% -2,68
|
|EUPWR
|78,95
|1.209.166.462
|% 9,96
|
|EREGL
|32,88
|1.177.635.507
|% -0,78
|
|SISE
|37,14
|951.091.411
|% 0,76
|
|EKGYO
|5,91
|481.750.020
|% -1,66
|
|YKBNK
|9,46
|581.512.138
|% -0,11
|
|ISCTR
|10,84
|432.346.199
|% 0,09
|
|AKBNK
|16,01
|634.816.998
|% -0,25
|
|SKBNK
|2,15
|85.457.312
|% -2,71
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4657
|19,4699
|% 0,16
|
|Euro
|21,3270
|21,3372
|% -0,14
|
|Sterlin
|24,1890
|24,3103
|% -0,18
|
|Frank
|21,5687
|21,6986
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1754
|5,2014
|% 0,08
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|4,28
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|3,16
|
|Cumhuriyet
|8.971
|9.127
|-111,00
|
|Tam
|9.120
|9.271
|-82,00
|
|Yarım
|4.425
|4.527
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.263
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,16
|
|B. Petrol
|78,91
|78,91
|-0,40
|