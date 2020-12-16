***AKMEN* *AKM* *ARZUM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
16.12.2020 12:39
***AKMEN******AKM******ARZUM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ARZUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (‘ARZUM') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893386
BIST
15:271.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,47
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
15:277,8098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0264
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
15:279,5279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
15:27466,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,51
|Açılış
|: 466,81
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler15:27
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.064.008
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|BRYAT
|380,70
|47.575.551
|% 9,97
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,95
|995.086
|% -9,61
|
|THYAO
|12,90
|2.082.512.703
|% 2,14
|
|SISE
|7,26
|1.462.828.910
|% -0,95
|
|GARAN
|9,78
|1.277.955.087
|% 1,35
|
|ODAS
|4,12
|1.032.735.050
|% 2,74
|
|TUPRS
|109,50
|876.188.304
|% 1,11
|
|ODAS
|4,12
|1.032.735.050
|% 2,74
|
|YKBNK
|3,12
|730.622.505
|% -0,64
|
|SISE
|7,26
|1.462.828.910
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,11
|397.528.572
|% 0,48
|
|KLGYO
|2,58
|459.345.229
|% 4,45
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8071
|7,8098
|% -0,34
|
|Euro
|9,5192
|9,5279
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,5208
|10,5736
|% 0,14
|
|Frank
|8,7879
|8,8408
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0740
|2,0844
|% -0,41
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|4,60
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|16,00
|
|Tam
|3.068
|3.146
|-14,73
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-7,13
|
|Çeyrek
|744
|761
|-3,56
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,09
|
|B. Petrol
|50,73
|50,73
|-0,03
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:38TMSN
Yüzde 4.82 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 912, 857 adet işlem
-
15:36BRMEN
Yüzde 5.32 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 841 adet işlem
-
15:35EMKEL
Yüzde 6.37 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 012, 149 adet işlem
-
15:32KARTN
Yüzde 4.45 oranında artışla 3, 410.00 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 258 adet işlem
-
15:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, SISE, GUBRF