***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
23.03.2020 09:17
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
09.03.2020-20.03.2020
Dönem
AKM
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 09.03
.2020-20.03.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831236
BIST
10:3483.184
En Yüksek
|Değişim
|: -3,04%
|| -2.611,60
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.636
10:346,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0367
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5942
En Düşük
6,5266
10:347,0597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:34314,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,16
|Açılış
|: 314,67
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|16.150.625
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|QNBFL
|144,70
|46.159
|% 9,95
|
|ECILC
|3,65
|50.695.531
|% 9,94
|
|RTALB
|4,81
|11.008.882
|% 9,82
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,82
|32.759
|% -9,89
|
|ISBIR
|371,90
|8.926
|% -9,84
|
|UTPYA
|2,48
|652.124
|% -9,82
|
|GARAN
|6,98
|118.321.679
|% -6,43
|
|ASELS
|20,44
|58.912.541
|% -4,49
|
|ECILC
|3,65
|50.695.531
|% 9,94
|
|THYAO
|7,55
|50.165.678
|% -5,39
|
|BIMAS
|51,95
|37.842.818
|% 4,28
|
|YKBNK
|1,79
|30.870.761
|% -4,79
|
|GARAN
|6,98
|118.321.679
|% -6,43
|
|IHLGM
|0,69
|10.238.513
|% -8,00
|
|ECILC
|3,65
|50.695.531
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,09
|14.542.542
|% -1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6756
|7,7141
|% 0,91
|
|Frank
|6,6622
|6,7023
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7475
|1,7563
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-12,52
|
|Altın Gr.
|314
|315
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,68
|