***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
20.04.2020 09:58
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
06.04.2020-17.04.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 06.04
.2020-17.04.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839221
BIST
15:4598.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 202,95
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:456,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
15:457,5484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:45376,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,24
|Açılış
|: 376,50
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.435.181
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.267.708
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.460.134
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.344.969
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,77
|147.287.614
|% -8,58
|
|SANFM
|6,99
|9.125.870
|% -6,55
|
|GARAN
|8,36
|573.299.025
|% -0,36
|
|ASELS
|27,26
|519.593.435
|% 0,52
|
|THYAO
|10,54
|507.246.796
|% 0,19
|
|ISFIN
|3,25
|358.996.742
|% 3,50
|
|MGROS
|29,82
|281.621.882
|% 2,26
|
|ISFIN
|3,25
|358.996.742
|% 3,50
|
|KARSN
|1,50
|146.371.295
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,00
|188.230.439
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,79
|236.928.152
|% 0,36
|
|ODAS
|1,49
|116.106.032
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6006
|8,6437
|% -0,44
|
|Frank
|7,1354
|7,1784
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8428
|1,8520
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|4,48
|
|Altın Gr.
|376
|376
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.468
|-55,00
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-52,80
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,50
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,70
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|26,32
|26,32
|-1,76
|