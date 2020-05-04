***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
04.05.2020 09:55
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
20.04.2020-01.05.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 20.04
.2020-01.05.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842139
BIST
11:1399.457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -1.653,24
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
11:137,0171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
11:137,6759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
11:13384,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,56
|Açılış
|: 384,07
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.930.500
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|10.942.041
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|RAYSG
|6,48
|273.501
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|929.762
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.995.025
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,94
|235.613.537
|% 9,70
|
|GSRAY
|2,65
|201.415.821
|% 2,71
|
|GARAN
|8,18
|190.697.810
|% -1,92
|
|TSPOR
|5,55
|159.311.722
|% 4,72
|
|THYAO
|10,52
|137.744.256
|% -1,59
|
|AFYON
|2,94
|235.613.537
|% 9,70
|
|GSRAY
|2,65
|201.415.821
|% 2,71
|
|ODAS
|1,80
|66.841.437
|% 0,56
|
|TSKB
|1,02
|35.265.574
|% -0,97
|
|TSPOR
|5,55
|159.311.722
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7020
|8,7456
|% -0,32
|
|Frank
|7,2404
|7,2841
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8602
|1,8695
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|3,18
|
|Altın Gr.
|384
|385
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.518
|4,30
|
|Tam
|2.529
|2.580
|4,40
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|2,20
|
|Çeyrek
|618
|631
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|25,96
|25,96
|-0,48
|