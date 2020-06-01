***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
01.06.2020 09:53
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
18.05.2020-29.05.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 18.05
.2020-29.05.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847941
BIST
11:09106.598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.077,04
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
11:096,8178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8197
En Düşük
6,7931
11:097,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
11:09381,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,67
|Açılış
|: 381,91
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,13
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.272.827
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|MNDRS
|2,34
|64.932.988
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.384.395
|% 9,79
|
|PENGD
|4,07
|65.067.138
|% 9,70
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.368.567
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|838.664
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,73
|432.495.337
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,57
|394.544.761
|% 6,80
|
|GARAN
|7,93
|350.809.700
|% 1,41
|
|GSRAY
|3,57
|317.298.317
|% 5,31
|
|TSPOR
|5,92
|197.783.903
|% 3,68
|
|EKGYO
|1,57
|394.544.761
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,57
|317.298.317
|% 5,31
|
|YKBNK
|2,34
|153.799.111
|% 0,86
|
|IHLGM
|1,26
|72.914.884
|% 2,44
|
|TSKB
|1,14
|61.748.525
|% 3,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4393
|8,4816
|% 0,51
|
|Frank
|7,0776
|7,1202
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8096
|1,8187
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|11,97
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.500
|25,90
|
|Tam
|2.541
|2.569
|19,00
|
|Yarım
|1.240
|1.254
|13,00
|
|Çeyrek
|620
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,30
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,09
|
|B. Petrol
|37,85
|37,85
|0,01
|