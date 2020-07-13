***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
13.07.2020 09:40
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
29.06.2020-10.07.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 29.06
.2020-10.07.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859231
BIST
13:55117.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 2.604,94
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.418
En Düşük
116.126
13:556,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
13:557,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
13:55399,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,35
|Açılış
|: 399,31
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.059.872
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.305.909
|% 10,00
|
|KONYA
|322,90
|59.945.690
|% 9,98
|
|BFREN
|414,40
|13.155.402
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|542.614
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,21
|492.238
|% -9,97
|
|VKFYO
|5,11
|1.895.141
|% -9,88
|
|OSMEN
|11,92
|49.826
|% -8,31
|
|TACTR
|5,50
|163.945
|% -6,78
|
|TSPOR
|5,87
|438.524.300
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,23
|1.057.905.213
|% 3,24
|
|THYAO
|11,96
|650.390.896
|% 1,10
|
|ODAS
|2,87
|476.698.846
|% 6,69
|
|TSPOR
|5,87
|438.524.300
|% -5,93
|
|TRKCM
|4,59
|349.754.463
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,23
|1.057.905.213
|% 3,24
|
|ODAS
|2,87
|476.698.846
|% 6,69
|
|IHLGM
|1,79
|230.475.597
|% 8,48
|
|ZOREN
|2,71
|259.183.746
|% 6,69
|
|DOHOL
|2,27
|211.947.226
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6250
|8,6682
|% -0,11
|
|Frank
|7,2607
|7,3044
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|10,98
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,10
|
|Tam
|2.674
|2.682
|9,40
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,21
|0,08
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|-0,80
|