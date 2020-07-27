***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
27.07.2020 09:25
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 13.07
.2020-24.07.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861932
BIST
11:071.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
11:076,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8493
En Düşük
6,8322
11:078,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0348
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0275
En Düşük
7,9455
11:07426,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 7,25
|Açılış
|: 426,09
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|2,31
|1.395.690
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|12.454.703
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|230.253
|% 10,00
|
|KARTN
|774,10
|34.107.474
|% 9,99
|
|EGEEN
|877,20
|22.784.175
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,33
|354.515.926
|% 0,00
|
|ASELS
|35,28
|325.547.908
|% 0,57
|
|SISE
|6,37
|249.651.489
|% -1,39
|
|GARAN
|7,91
|146.134.812
|% 0,00
|
|TUPRS
|88,15
|145.206.459
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,33
|354.515.926
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,94
|70.373.360
|% 3,30
|
|GSDHO
|2,62
|136.814.019
|% 9,62
|
|IHLGM
|1,79
|89.229.969
|% 1,13
|
|IHYAY
|1,37
|64.453.983
|% 8,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7638
|8,8078
|% 0,32
|
|Frank
|7,4244
|7,4691
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|33,25
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,10
|
|Cumhuriyet
|2.773
|2.798
|74,10
|
|Tam
|2.857
|2.873
|78,20
|
|Yarım
|1.387
|1.404
|37,20
|
|Çeyrek
|695
|703
|18,60
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|1,28
|
|Gümüş Gr.
|5,28
|5,29
|0,27
|
|B. Petrol
|43,56
|43,56
|-0,22
|
Seans Raporu
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-
11:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.42 ) 1, 354
-
11:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, ASELS, MRDIN
-
11:20XU100
Endeks 1, 199 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 4, 572.00 milyon TL de
-
11:19HDFGS
Yüzde 7.40 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 265, 180 adet işlem
-
11:18DYOBY
Yüzde 4.34 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 209 adet işlem