***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
24.08.2020 09:57
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
10.08.2020-21.08.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 10.08
.2020-21.08.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870810
BIST
12:521.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
12:527,3660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3683
En Düşük
7,2756
12:528,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0840
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7257
En Düşük
8,5516
12:52461,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,55
|Açılış
|: 461,37
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:52
|EMKEL
|3,30
|8.645.065
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.478
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.951.483
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.001.332
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|534.958
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|308.127
|% -9,97
|
|MZHLD
|14,10
|139.632
|% -9,67
|
|ROYAL
|2,21
|223.999
|% -9,43
|
|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
|
|FADE
|4,68
|7.394.990
|% -6,59
|
|PETKM
|4,14
|1.379.420.187
|% -1,19
|
|TUPRS
|84,55
|636.910.372
|% 1,99
|
|GUSGR
|6,29
|383.804.975
|% 4,31
|
|ZOREN
|2,62
|330.537.288
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|290.246.283
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|1.379.420.187
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,95
|290.246.283
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|330.537.288
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,85
|247.487.434
|% 7,14
|
|KRDMD
|3,05
|210.474.865
|% 0,33
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3638
|7,3660
|% 0,41
|
|Euro
|8,7172
|8,7229
|% 0,97
|
|Sterlin
|9,6407
|9,6890
|% 0,69
|
|Frank
|8,0665
|8,1151
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% 0,42
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,63
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|15,63
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|7,56
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,03
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|