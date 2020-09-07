***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
07.09.2020 09:52
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
24.08.2020-04.09.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 24.08
.2020-04.09.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873427
BIST
14:181.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:187,4647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0313
|Açılış
|: 7,4760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
14:188,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:18462,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 462,93
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:16
|UTPYA
|7,70
|13.844.788
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.711.629
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|10.399.142
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|4.451.806
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,30
|2.406.859
|% -5,73
|
|SISE
|6,29
|622.841.787
|% 0,48
|
|FENER
|40,50
|598.927.709
|% 9,40
|
|TURSG
|6,17
|597.800.860
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,81
|555.765.277
|% 4,02
|
|PETKM
|3,98
|343.312.887
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,81
|555.765.277
|% 4,02
|
|ADESE
|2,12
|228.391.695
|% 3,92
|
|SISE
|6,29
|622.841.787
|% 0,48
|
|TURSG
|6,17
|597.800.860
|% 3,70
|
|GSRAY
|3,68
|339.009.745
|% 2,22
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4622
|7,4647
|% 0,42
|
|Euro
|8,8225
|8,8285
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7921
|9,8412
|% -0,51
|
|Frank
|8,1335
|8,1825
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9840
|1,9940
|% 0,40
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-5,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,60
|