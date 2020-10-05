***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
05.10.2020 09:39
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
21.09.2020-02.10.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 21.09
.2020-02.10.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878152
BIST
12:281.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.156
En Düşük
1.151
12:287,7584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
12:289,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
12:28473,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 473,57
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:26
|VANGD
|8,36
|6.217.066
|% 10,00
|
|CRFSA
|31,24
|82.265.308
|% 10,00
|
|ALCAR
|157,30
|33.533.440
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|BRYAT
|193,70
|29.950.516
|% 9,99
|
|TKURU
|754,60
|460.306
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|SISE
|7,07
|432.891.476
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,48
|412.563.209
|% 1,16
|
|GARAN
|7,16
|371.168.447
|% 0,70
|
|ASELS
|18,62
|337.068.008
|% 1,20
|
|THYAO
|10,75
|278.811.491
|% 1,22
|
|KRDMD
|3,48
|412.563.209
|% 1,16
|
|IHLAS
|1,08
|110.681.202
|% 1,89
|
|GSDHO
|2,22
|187.672.327
|% 4,23
|
|POLHO
|3,29
|272.683.944
|% 3,13
|
|ODAS
|2,96
|228.352.747
|% 1,37
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7527
|7,7576
|% -0,01
|
|Euro
|9,1141
|9,1217
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0104
|10,0606
|% 0,03
|
|Frank
|8,4304
|8,4812
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0609
|2,0712
|% -0,06
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-0,02
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.178
|-9,00
|
|Tam
|3.115
|3.193
|-10,82
|
|Yarım
|1.506
|1.544
|-5,24
|
|Çeyrek
|755
|772
|-2,61
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|40,14
|40,14
|0,87
|