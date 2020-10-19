***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
19.10.2020 09:51
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
05.10.2020-16.10.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 05.10
.2020-16.10.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882276
BIST
11:131.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.201
En Düşük
1.195
11:137,8967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0366
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:139,2670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:13484,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 484,49
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KARTN
|845,90
|3.311.699
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.003.750
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.639.808
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.010.206
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|103.361.403
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.395.126
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,31
|719.129.758
|% 1,81
|
|SKBNK
|1,97
|371.512.438
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.071.736
|% 5,52
|
|PETKM
|4,54
|292.928.059
|% -1,94
|
|AKBNK
|5,29
|239.225.008
|% 1,73
|
|SKBNK
|1,97
|371.512.438
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.071.736
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|211.855.217
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,40
|168.785.930
|% -6,20
|
|GARAN
|7,31
|719.129.758
|% 1,81
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8920
|7,8967
|% -0,46
|
|Euro
|9,2613
|9,2670
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2014
|10,2526
|% -0,16
|
|Frank
|8,5958
|8,6476
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0974
|2,1079
|% -0,54
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|9,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,09
|