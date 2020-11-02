***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
02.11.2020 09:47
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
19.10.2020-30.10.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 19.10
.2020-30.10.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885291
BIST
12:501.135
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 22,69
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.136
En Düşük
1.118
12:508,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0407
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
12:509,7718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1008
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
12:50509,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,47
|Açılış
|: 509,75
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler12:50
|KARTN
|1.994,00
|8.538.308
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.263.064
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|1.777.875
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.484.258
|% 9,99
|
|DARDL
|22,32
|672.569
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,16
|232.533
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|TSKB
|2,61
|2.103.918.191
|% 2,35
|
|ASELS
|17,79
|771.947.345
|% 6,21
|
|SISE
|6,28
|560.069.455
|% 2,45
|
|KRDMD
|3,28
|547.316.406
|% 5,81
|
|GARAN
|6,68
|540.461.544
|% 1,21
|
|TSKB
|2,61
|2.103.918.191
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,28
|547.316.406
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,73
|230.686.066
|% 0,58
|
|SKBNK
|1,84
|191.145.548
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,19
|199.630.976
|% 1,86
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3804
|8,3863
|% 0,49
|
|Euro
|9,7624
|9,7718
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,7946
|10,8488
|% 0,19
|
|Frank
|9,1192
|9,1741
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2328
|2,2440
|% 0,64
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,37
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.360
|3.445
|29,04
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|14,05
|
|Çeyrek
|815
|833
|7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,15
|
|B. Petrol
|36,99
|36,99
|-0,95
|