***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
16.11.2020 09:23
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
02.11.2020-13.11.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 02.11
.2020-13.11.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888573
BIST
13:401.304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 12,72
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
13:407,7352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7364
En Düşük
7,6062
13:409,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0767
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1654
En Düşük
9,0167
13:40469,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,22
|Açılış
|: 469,56
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,25
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler13:40
|DAGI
|8,80
|109.073.198
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.606.709
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.025.492
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|230.280.334
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.942.271
|% 9,99
|
|UZERB
|29,20
|276.991
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|745.550
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|356.907
|% -9,96
|
|EUYO
|6,99
|768.138
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,91
|2.517.610
|% -9,91
|
|GARAN
|9,05
|1.781.086.903
|% 2,14
|
|KRDMD
|4,40
|969.930.704
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,92
|627.998.405
|% 0,69
|
|AKBNK
|6,37
|518.142.521
|% 0,95
|
|SISE
|6,86
|507.588.084
|% 0,73
|
|KRDMD
|4,40
|969.930.704
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,92
|627.998.405
|% 0,69
|
|GARAN
|9,05
|1.781.086.903
|% 2,14
|
|USAK
|2,61
|355.291.504
|% 6,53
|
|EKGYO
|1,91
|228.161.313
|% 0,53
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7286
|7,7352
|% 0,71
|
|Euro
|9,1540
|9,1641
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,1447
|10,1955
|% 0,41
|
|Frank
|8,4343
|8,4851
|% 0,66
|
|Riyal
|2,0531
|2,0634
|% 0,56
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,41
|
|Altın Gr.
|470
|470
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.111
|3.189
|14,49
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|7,01
|
|Çeyrek
|754
|771
|3,51
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|0,73
|