***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
30.11.2020 09:49
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
16.11.2020-27.11.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 16.11
.2020-27.11.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890449
BIST
11:031.309
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -20,02
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
11:037,8117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8058
11:039,3582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0066
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3482
11:03448,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,22
|Açılış
|: 448,33
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler11:01
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|106.761.317
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|RODRG
|18,68
|4.286.298
|% 9,75
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|RAYSG
|22,54
|1.621.388
|% -7,70
|
|TSKB
|2,24
|246.770.151
|% -7,05
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|EKGYO
|2,21
|577.808.123
|% 1,84
|
|GARAN
|8,99
|452.927.490
|% -2,07
|
|KRDMD
|5,10
|380.215.543
|% -1,16
|
|PETKM
|4,18
|310.496.821
|% -1,18
|
|THYAO
|11,61
|266.507.972
|% -2,68
|
|EKGYO
|2,21
|577.808.123
|% 1,84
|
|TSKB
|2,24
|246.770.151
|% -7,05
|
|YKBNK
|2,92
|263.564.673
|% -2,34
|
|TEKTU
|1,98
|158.085.038
|% -0,50
|
|KRDMD
|5,10
|380.215.543
|% -1,16
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8165
|7,8215
|% 0,10
|
|Euro
|9,3570
|9,3697
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4283
|10,4806
|% 0,68
|
|Frank
|8,6442
|8,6963
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0825
|2,0930
|% 0,26
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-8,29
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,30
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,61
|5,62
|-0,08
|
|B. Petrol
|47,38
|47,38
|-0,87
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:16HLGYO
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 643, 714 adet işlem
-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 17 kaybederek (% -1.84 ) 1, 450
-
11:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, TSKB
-
11:14XU100
Endeks 1, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 57 altında . İşlem hacmi 6, 789.00 milyon TL de
-
11:14QNBFL
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 150.30 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 916 adet işlem