***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
14.12.2020 09:45
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
30.11.2020-11.12.2020
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 30.11
.2020-11.12.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892945
BIST
12:311.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 17,31
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:317,8956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0535
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:319,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1029
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:31465,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,95
|Açılış
|: 465,75
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:31
|VERTU
|10,67
|27.364.318
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.404.720
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,30
|36.130.115
|% -7,68
|
|SISE
|7,36
|1.285.842.937
|% 1,80
|
|KRVGD
|16,93
|1.145.926.870
|% 6,41
|
|THYAO
|12,75
|1.050.718.052
|% 2,74
|
|GARAN
|9,73
|911.353.939
|% 2,10
|
|KRDMD
|5,36
|875.605.258
|% 0,56
|
|SISE
|7,36
|1.285.842.937
|% 1,80
|
|PETKM
|4,88
|813.503.064
|% 1,88
|
|KRDMD
|5,36
|875.605.258
|% 0,56
|
|YKBNK
|3,10
|498.183.690
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,14
|437.600.392
|% 2,61
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8913
|7,8956
|% 0,68
|
|Euro
|9,6010
|9,6063
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,5753
|10,6283
|% 2,26
|
|Frank
|8,8988
|8,9525
|% 1,31
|
|Riyal
|2,1038
|2,1143
|% 0,92
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-10,39
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-2,00
|
|Tam
|3.071
|3.149
|-1,72
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-0,83
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,39
|50,39
|0,41
|
Seans Raporu
12:31
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TSKB, MGROS
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ARCLK, DOHOL
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 18 artarak (% 1.15 ) 1, 250
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, SELGD, UZERB, SEKFK, MZHLD, EPLAS, VERTU, CASA, SNKRN