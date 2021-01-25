***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
25.01.2021 10:10
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
11.01.2021-22.01.2021
Açıklamalar
11.01.2021-22.01.2021 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AVISA paylarında işlem gerçekleşmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904091
BIST
10:461.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,96
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.549
10:467,3716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0387
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4242
En Düşük
7,3635
10:468,9780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0448
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0459
En Düşük
8,9708
10:46439,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,62
|Açılış
|: 439,22
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler10:44
|MAALT
|231,10
|2.185.051
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|962.144
|% 10,00
|
|ATSYH
|10,67
|474.964
|% 10,00
|
|ALKA
|19,60
|9.471.657
|% 9,99
|
|SEKUR
|26,90
|13.868.495
|% 9,98
|
|UZERB
|77,00
|182.798
|% -6,61
|
|AGYO
|4,46
|30.825.853
|% -4,90
|
|ISGSY
|24,10
|1.655.398
|% -3,91
|
|MGROS
|45,88
|175.155.924
|% -3,73
|
|MTRYO
|2,60
|4.382.223
|% -3,70
|
|KOZAL
|118,00
|330.267.607
|% 3,15
|
|TSKB
|2,04
|270.522.877
|% 0,49
|
|PETKM
|5,21
|203.176.919
|% 1,76
|
|KRDMD
|6,88
|197.678.242
|% -0,58
|
|KARSN
|4,80
|190.859.015
|% 1,48
|
|TSKB
|2,04
|270.522.877
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,48
|151.537.402
|% -0,40
|
|KARSN
|4,80
|190.859.015
|% 1,48
|
|IHLGM
|1,51
|59.845.608
|% 2,03
|
|PETKM
|5,21
|203.176.919
|% 1,76
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3657
|7,3689
|% -0,56
|
|Euro
|8,9756
|8,9809
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,0780
|10,1286
|% -0,30
|
|Frank
|8,2972
|8,3472
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9592
|1,9690
|% -0,52
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,31
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|0,26
|