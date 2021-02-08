***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
08.02.2021 09:51
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
25.01.2021-05.02.2021
Açıklamalar
25.01.2021-05.02.2021 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AVISA paylarında işlem gerçekleşmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908066
BIST
11:071.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:077,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0736
En Düşük
7,0275
11:078,5078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:07412,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,41
|Açılış
|: 412,36
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:07
|SEKUR
|37,64
|11.371.085
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|32.882.017
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.161.087
|% 9,96
|
|AYES
|12,37
|274.997
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,80
|105.637.719
|% -7,91
|
|KONTR
|68,55
|20.287.577
|% -4,66
|
|EKGYO
|2,48
|220.294.752
|% 1,22
|
|ODAS
|4,19
|217.583.930
|% 1,45
|
|KLGYO
|2,86
|183.813.705
|% 4,38
|
|ISKPL
|32,76
|146.372.572
|% 4,60
|
|SAMAT
|7,80
|105.637.719
|% -7,91
|
|ODAS
|4,19
|217.583.930
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,41
|55.800.531
|% -0,70
|
|SAMAT
|7,80
|105.637.719
|% -7,91
|
|AKSGY
|3,60
|34.998.211
|% 3,45
|
|POLHO
|4,20
|39.298.642
|% 1,69
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0569
|7,0631
|% 0,09
|
|Euro
|8,5024
|8,5078
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,6792
|9,7277
|% 0,14
|
|Frank
|7,8230
|7,8701
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8779
|1,8873
|% 0,13
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|3,96
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,08
|
|B. Petrol
|60,05
|60,05
|0,49
|