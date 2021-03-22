***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
22.03.2021 09:32
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
08.03.2021-19.03.2021
Açıklamalar
08.03.2021-19.03.2021 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AVISA paylarında işlem gerçekleşmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919567
BIST
13:001.396
En Yüksek
|Değişim
|: -8,70%
|| -133,03
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
13:007,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 9,06%
|| 0,6537
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
13:009,3871
En Yüksek
|Değişim
|: 9,28%
|| 0,7968
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
13:00439,17
En Yüksek
|Değişim
|: 8,48%
|| 34,34
|Açılış
|: 439,17
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler13:00
|TRILC
|31,32
|104.850.133
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,05
|10.883.036
|% 7,23
|
|ARSAN
|10,86
|51.741.897
|% 7,21
|
|BJKAS
|5,99
|246.149.054
|% 1,70
|
|UMPAS
|1,82
|533.706
|% 0,00
|
|MAALT
|221,40
|11.178.031
|% -10,00
|
|ISMEN
|15,57
|31.232.925
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|23.869.802
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|6.593.572
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|7.112.221
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.088.485.863
|% -9,93
|
|FROTO
|212,00
|575.906.975
|% -7,18
|
|THYAO
|12,49
|536.922.547
|% -9,43
|
|SISE
|6,98
|440.390.113
|% -9,35
|
|PETKM
|5,45
|387.391.398
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.088.485.863
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,90
|212.613.207
|% -9,52
|
|PETKM
|5,45
|387.391.398
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|154.149.862
|% -9,81
|
|SISE
|6,98
|440.390.113
|% -9,35
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8576
|7,8668
|% 9,06
|
|Euro
|9,3587
|9,3871
|% 9,28
|
|Sterlin
|10,9285
|10,9833
|% 9,58
|
|Frank
|8,5017
|8,5530
|% 9,96
|
|Riyal
|2,1038
|2,1144
|% 9,73
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-13,53
|
|Altın Gr.
|439
|439
|33,95
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.928
|112,00
|
|Tam
|2.861
|2.936
|103,80
|
|Yarım
|1.383
|1.420
|50,21
|
|Çeyrek
|694
|710
|25,11
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|-0,26
|