***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
05.04.2021 09:47
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
22.03.2021-02.04.2021
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 22.03
.2021-02.04.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923157
BIST
11:331.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:338,1632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1359
11:339,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5746
11:33453,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,68
|Açılış
|: 453,44
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ERBOS
|75,90
|44.324.662
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|111.177.743
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.993.581
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.569.878
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,01
|10.981.418
|% -9,38
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BTCIM
|15,70
|11.454.201
|% -7,21
|
|BJKAS
|8,93
|478.875.185
|% -2,93
|
|KOZAL
|126,90
|413.569.744
|% 1,44
|
|GARAN
|6,91
|333.876.094
|% 0,41
|
|SISE
|7,47
|240.263.123
|% 1,08
|
|JANTS
|891,40
|225.057.769
|% 7,79
|
|BJKAS
|8,93
|478.875.185
|% -2,93
|
|GARAN
|6,91
|333.876.094
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,72
|140.980.859
|% -6,53
|
|SISE
|7,47
|240.263.123
|% 1,08
|
|PETKM
|6,10
|186.980.524
|% 1,84
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1603
|8,1632
|% 0,13
|
|Euro
|9,5912
|9,6066
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,2763
|11,3328
|% 0,32
|
|Frank
|8,6215
|8,6734
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1687
|2,1795
|% 0,06
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,83
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,58
|63,58
|-1,28
|