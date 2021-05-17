***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
17.05.2021 09:51
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
03.05.2021-14.05.2021
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 03.05
.2021-14.05.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936471
BIST
15:371.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,74
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
15:378,3524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,1030
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
15:3710,1531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1178
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
15:37496,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,26
|Açılış
|: 496,89
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler15:35
|NTGAZ
|9,90
|25.779.340
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.860.757
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.783.040
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|GSDDE
|5,51
|5.386.521
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,86
|166.393.201
|% -8,28
|
|IHGZT
|1,50
|8.017.275
|% -7,41
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,33
|317.777.127
|% -5,93
|
|EREGL
|19,70
|924.634.911
|% -1,45
|
|GARAN
|7,82
|764.220.869
|% 1,82
|
|THYAO
|13,45
|552.169.686
|% 0,45
|
|KOZAL
|128,40
|487.941.403
|% 1,99
|
|PETKM
|6,32
|478.464.721
|% -1,40
|
|EKGYO
|1,90
|236.830.640
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,13
|221.930.926
|% 0,95
|
|GARAN
|7,82
|764.220.869
|% 1,82
|
|GSRAY
|3,33
|317.777.127
|% -5,93
|
|KARSN
|4,52
|346.588.426
|% 3,67
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3503
|8,3516
|% -1,23
|
|Euro
|10,1504
|10,1551
|% -1,13
|
|Sterlin
|11,7454
|11,8043
|% -1,17
|
|Frank
|9,2371
|9,2928
|% -1,13
|
|Riyal
|2,2231
|2,2343
|% -1,10
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|5,55
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.256
|3.341
|162,03
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,38
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,19
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|-0,27
|