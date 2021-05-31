***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
31.05.2021 09:46
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
17.05.2021-28.05.2021
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 17.05
.2021-28.05.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938899
BIST
12:291.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:298,5047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0600
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:2910,3696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0723
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:29520,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,83
|Açılış
|: 520,42
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:29
|YAYLA
|3,85
|38.407.380
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|11.129.977
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|44.068.564
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.682.907
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.597.266
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|37.070.212
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|31.811.341
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,45
|1.394.805
|% -6,36
|
|THYAO
|13,28
|485.556.924
|% 2,31
|
|KRDMD
|8,02
|397.022.845
|% 1,65
|
|EREGL
|19,50
|325.886.424
|% 1,51
|
|GARAN
|7,97
|262.563.153
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,95
|253.231.459
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|253.231.459
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|199.667.021
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,02
|397.022.845
|% 1,65
|
|KARSN
|4,46
|216.496.203
|% -4,50
|
|SKBNK
|1,10
|50.558.570
|% 0,00
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5022
|8,5047
|% -0,70
|
|Euro
|10,3664
|10,3696
|% -0,69
|
|Sterlin
|11,9975
|12,0577
|% -0,98
|
|Frank
|9,3976
|9,4542
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2579
|2,2692
|% -0,83
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,85
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-12,00
|
|Tam
|3.421
|3.508
|-13,60
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-6,58
|
|Çeyrek
|829
|848
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,39
|69,39
|0,67
|