***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
14.06.2021 09:43
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
31.05.2021-11.06.2021
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 31.05
.2021-11.06.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942098
BIST
12:231.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,92
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
12:238,3417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0525
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
12:2310,1136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0496
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
12:23499,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -7,38
|Açılış
|: 499,38
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler12:23
|VAKKO
|13,75
|43.718.158
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|42.305.680
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,32
|2.331.028
|% 7,85
|
|KRGYO
|5,33
|12.552.760
|% 7,46
|
|TKURU
|142,00
|1.858.260
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|4.070.410
|% -9,81
|
|RODRG
|15,80
|882.911
|% -7,06
|
|YAYLA
|4,09
|4.287.800
|% -4,44
|
|MZHLD
|48,00
|1.402.860
|% -4,19
|
|THYAO
|14,81
|912.045.390
|% 1,51
|
|GARAN
|8,44
|454.039.713
|% -0,24
|
|FENER
|39,32
|313.260.776
|% 4,85
|
|YKBNK
|2,26
|307.477.653
|% -0,44
|
|BOBET
|5,73
|269.448.135
|% 7,10
|
|YKBNK
|2,26
|307.477.653
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|237.807.968
|% 0,00
|
|THYAO
|14,81
|912.045.390
|% 1,51
|
|GARAN
|8,44
|454.039.713
|% -0,24
|
|BOBET
|5,73
|269.448.135
|% 7,10
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3404
|8,3418
|% -0,62
|
|Euro
|10,1099
|10,1169
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,7268
|11,7856
|% -0,68
|
|Frank
|9,2526
|9,3083
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2189
|2,2300
|% -0,57
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-16,63
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,94
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-52,04
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-25,17
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,45
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,53
|73,53
|0,84
|