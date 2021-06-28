***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
28.06.2021 09:49
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
14.06.2021-25.06.2021
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 14.06
.2021-25.06.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944362
BIST
12:311.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,26
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
12:318,7372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0271
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
12:3110,4383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0282
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
12:31498,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,45
|Açılış
|: 498,62
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,59
BIST En Aktif Hisseler12:31
|TKURU
|246,40
|5.594.838
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.356.949
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.144.443
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.301.980
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.475.128
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.479.764
|% -9,91
|
|INFO
|3,78
|7.331.642
|% -9,13
|
|METUR
|6,26
|47.101.906
|% -7,67
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|GARAN
|8,27
|521.050.261
|% 0,85
|
|THYAO
|14,13
|384.519.680
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,00
|367.118.073
|% -2,44
|
|SASA
|29,98
|325.888.698
|% 2,25
|
|KRDMD
|6,77
|221.109.802
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,00
|367.118.073
|% -2,44
|
|YKBNK
|2,21
|147.660.859
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|521.050.261
|% 0,85
|
|AKBNK
|5,42
|204.843.122
|% 1,50
|
|KRDMD
|6,77
|221.109.802
|% -0,59
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7349
|8,7372
|% -0,31
|
|Euro
|10,4329
|10,4383
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1236
|12,1844
|% -0,07
|
|Frank
|9,4798
|9,5369
|% -0,39
|
|Riyal
|2,3240
|2,3356
|% -0,26
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-5,92
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-22,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-24,07
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-11,64
|
|Çeyrek
|796
|815
|-5,83
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,29
|75,29
|-0,07
|