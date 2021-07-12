***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
12.07.2021 09:44
***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [AVISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
28.06.2021-09.07.2021
Açıklamalar
AVISA.E
paylarında 28.06
.2021-09.07.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950124
BIST
10:021.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.381
En Düşük
1.379
10:028,6569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6480
10:0210,2830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0096
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2546
10:02500,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,58
|Açılış
|: 500,97
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,61
BIST En Aktif Hisseler10:02
|VBTYZ
|13,72
|2.129.632
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|KSTUR
|272,90
|52.124
|% 4,96
|
|AYCES
|65,00
|41.210
|% 4,17
|
|NTGAZ
|8,78
|1.422.053
|% 4,15
|
|SAMAT
|3,76
|500.129
|% -9,40
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|TACTR
|29,02
|63.844
|% -3,91
|
|SNKRN
|27,50
|14.988
|% -3,51
|
|PEKGY
|1,07
|610.052
|% -2,73
|
|GARAN
|8,53
|6.194.989
|% 0,00
|
|THYAO
|13,61
|5.171.460
|% 0,29
|
|KRDMD
|7,23
|3.394.868
|% 0,14
|
|PETKM
|5,44
|3.263.538
|% 0,00
|
|SNGYO
|3,80
|2.308.827
|% -0,26
|
|EKGYO
|1,85
|1.763.106
|% 0,00
|
|GARAN
|8,53
|6.194.989
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|916.539
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,29
|1.580.164
|% 0,44
|
|SNGYO
|3,80
|2.308.827
|% -0,26
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6544
|8,6569
|% -0,01
|
|Euro
|10,2784
|10,2830
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9854
|12,0455
|% -0,12
|
|Frank
|9,4185
|9,4753
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3004
|2,3120
|% -0,04
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-6,76
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,34
|