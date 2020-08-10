***AKMEN* *AKM* *AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKMEN******AKM******AVISA*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AVISA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAVISA.Epaylarında 27.07.2020-07.08.2020döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzcayapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867050BIST