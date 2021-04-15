***AKMEN* *AKM* *AYDEM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
15.04.2021 17:18
***AKMEN******AKM******AYDEM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş (‘AYDEM') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928556
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.410
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|Önceki Kapanış
|: 1.409
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1.419
En Düşük
1.398
18:058,0415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,1571
En Düşük
8,0064
18:059,6399
En Yüksek
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|: -0,44%
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|: 1,64%
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|Açılış
|: 457,70
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|Önceki Kapanış
|: 450,33
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459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
|
|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
|
|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
|
|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.356.750
|% 9,93
|
|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
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|EPLAS
|28,46
|2.820.556
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
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|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% -2,62
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0372
|8,0415
|% -0,36
|
|Euro
|9,6282
|9,6399
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,0727
|11,1282
|% -0,04
|
|Frank
|8,6984
|8,7508
|% -0,06
|
|Riyal
|2,1418
|2,1525
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|32,49
|
|Altın Gr.
|458
|458
|7,37
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,71
|0,11
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-0,02
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