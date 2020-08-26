***AKMEN* *AKM* *DNISI*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.08.2020 15:10
***AKMEN******AKM******DNISI*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı Yalıtım Malzemeleri San ve Tic A.Ş
. (‘DNISI') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871242
BIST
18:001.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
18:007,3878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
18:008,7324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0142
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
18:00460,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,74
|Açılış
|: 460,18
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler17:58
|INTEM
|15,73
|3.483.498
|% 10,00
|
|CRDFA
|7,59
|19.572.131
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.571.368
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.778.269
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,70
|2.097.285
|% -8,70
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|CEOEM
|4,06
|29.004.800
|% -6,02
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|DGGYO
|12,74
|114.623.348
|% -5,91
|
|SISE
|6,25
|2.341.040.811
|% 4,52
|
|PETKM
|4,04
|1.115.782.611
|% -1,70
|
|GARAN
|6,86
|989.951.317
|% 1,33
|
|GUSGR
|6,52
|906.174.887
|% 4,65
|
|SASA
|15,21
|871.675.546
|% -5,53
|
|SISE
|6,25
|2.341.040.811
|% 4,52
|
|PETKM
|4,04
|1.115.782.611
|% -1,70
|
|YKBNK
|2,06
|468.638.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|371.384.872
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|772.419.943
|% 3,02
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3830
|7,3903
|% 0,00
|
|Euro
|8,7239
|8,7350
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,7168
|9,7656
|% 0,22
|
|Frank
|8,0975
|8,1462
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9638
|1,9736
|% -0,10
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|8,42
|
|Altın Gr.
|461
|462
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|46,42
|46,42
|0,13
|