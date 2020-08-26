***AKMEN* *AKM* *DNISI*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir









***AKMEN******AKM******DNISI*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [DNISI]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı Yalıtım Malzemeleri San ve Tic A.Ş. (‘DNISI') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871242BIST